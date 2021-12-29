Глава Ростуризма Догузова присоединилась к акции «Ёлка желаний»

Глава Ростуризма Зарина Догузова присоединилась к новогодней акции «Ёлка желаний».

Как сообщают «Известия», в рамках акции Догузова подарила юной жительнице Воронежа Алисе коньки и семейное путешествие на неделю к озеру Байкал в феврале. По словам Алисы, она захотела побывать там после того, как посмотрела российский фильм «Лёд».

Марии из Ярославля глава Ростуризма подарила розовый чемодан, о котором девочка мечтала. А в дополнение к нему семья Маши получила возможность поехать к горячим источникам Тюмени с 8 по 15 января.

Ранее стало известно, что к новогодней акции присоединился глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Он выполнил просьбу подростка Кирилла Ушакова из Владимирской области, который мечтал полетать на военном вертолёте и побывать на аэродроме.