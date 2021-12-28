Шойгу принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава оборонного ведомства выполнил просьбу подростка Кирилла Ушакова из Владимирской области, который мечтал полетать на военном вертолёте и побывать на аэродроме.

Мечту помогли исполнить лётчики авиационной эскадрильи Западного военного округа на аэродроме совместного базирования Семязино во Владимире. На вертолёте полетали Кирилл и его шестилетняя сестра Алиса.

«Сегодня по вашему поручению мечта Кирилла Ушакова полетать на военном вертолёте сбылась. Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями», — доложил министру начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По видео-конференц-связи мальчик рассказал, что полетал на вертолёте, посмотрел боевые самолёты на аэродромной стоянке, вкусно поел в лётной столовой и получил много подарков. Он также попросил ещё раз полетать на вертолёте.

«Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестрёнку, если она хочет. Хорошего полёта вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго», — ответил Шойгу.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту шестилетнего екатеринбуржца Михаила Лянки побывать в роли пилота самолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить