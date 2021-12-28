Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава оборонного ведомства выполнил просьбу подростка Кирилла Ушакова из Владимирской области, который мечтал полетать на военном вертолёте и побывать на аэродроме.

Мечту помогли исполнить лётчики авиационной эскадрильи Западного военного округа на аэродроме совместного базирования Семязино во Владимире. На вертолёте полетали Кирилл и его шестилетняя сестра Алиса.

«Сегодня по вашему поручению мечта Кирилла Ушакова полетать на военном вертолёте сбылась. Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями», — доложил министру начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По видео-конференц-связи мальчик рассказал, что полетал на вертолёте, посмотрел боевые самолёты на аэродромной стоянке, вкусно поел в лётной столовой и получил много подарков. Он также попросил ещё раз полетать на вертолёте.

«Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестрёнку, если она хочет. Хорошего полёта вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго», — ответил Шойгу.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту шестилетнего екатеринбуржца Михаила Лянки побывать в роли пилота самолёта.