Операторы кол-центров по COVID-19 Удмуртии обработали более 140 тысяч обращений

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Операторы горячей линии по коронавирусу в Удмуртии с начала пандемии обработали 141 тыс. обращений граждан, 117 тыс. из которых поступили в 2021 году.
Операторы кол-центров по COVID-19 Удмуртии обработали более 140 тысяч обращений
  • Pixabay

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на правительство региона.

По словам руководителя центра Фарида Гайсина, на данный момент на звонки граждан отвечают 20 операторов.

«В пиковые нагрузки в центр поступало до 2 тыс. входящих обращений, сейчас мы регистрируем около 100 звонков в день», — сказал он.

Ранее стало известно, что горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Московской области с начала своего запуска в ноябре 2020 года.

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