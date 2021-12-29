Операторы кол-центров по COVID-19 Удмуртии обработали более 140 тысяч обращений
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на правительство региона.
По словам руководителя центра Фарида Гайсина, на данный момент на звонки граждан отвечают 20 операторов.
«В пиковые нагрузки в центр поступало до 2 тыс. входящих обращений, сейчас мы регистрируем около 100 звонков в день», — сказал он.
Ранее стало известно, что горячая линия 122 приняла более 9 млн звонков в Московской области с начала своего запуска в ноябре 2020 года.