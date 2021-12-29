Песков не стал комментировать ликвидацию «Мемориала»

В Кремле не комментируют решение суда о ликвидации международного общества «Мемориал»*.

«Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов», — цитирует РИА Новости Пескова.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал» по иску Генпрокуратуры.

Адвокат правозащитного центра Михаил Бирюков заявил о намерении подать апелляцию на решение Мосгорсуда.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.