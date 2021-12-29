Самолёт МС-21 планируется поставлять с III квартала 2022 года
- РИА Новости
«Конец II — начало III квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять (самолёты МС-21) первым коммерческим экплуатантам, в частности авиакомпании «Россия», уже с российским крылом», — приводит ТАСС слова Мантурова.
26 декабря стало известно, что российский среднемагистральный лайнер МС-21-300 совершил первый полёт с крылом из российских композитных материалов.
Как отметил Мантуров, это событие доказывает правильность принятых технических решений.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21.