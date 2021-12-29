На территории округа в Якутске ввели режим ЧС после того, как собаки загрызли женщину
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«Трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким», — сказал он в видеообращении в Instagram.
Григорьев ввёл режим ЧС на территории округа, где произошла трагедия, и режим повышенной готовности в городе. По его словам, в ближайшее время будут мобилизованы профессионалы для отлова этой стаи собак.
«Прошу отнестись с пониманием и прекратить ломать ловушки… Собак на самовыгул нельзя выпускать… они тоже будут отловлены», — добавил Григорьев.
В апреле в Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетнего мальчика в результате нападения стаи бродячих собак.
По данным следствия, 17 апреля на мальчика напала стая бродячих собак, когда он катался на велосипеде по улице в селе Сафарово Учалинского района. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.