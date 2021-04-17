В Башкирии завели дело из-за смерти ребёнка после нападения стаи собак

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В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетнего мальчика в результате нападения стаи бродячих собак, сообщает региональное управление Следственного комитета.
В Башкирии завели дело из-за смерти ребёнка после нападения стаи собак
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 17 апреля мальчик катался на велосипеде по улице в селе Сафарово Учалинского района, когда на него напала стая бродячих собак. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.

В марте телеканал «360» сообщал, что бродячая собака в Новосибирске напала на ребёнка и чуть не загрызла его.

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