Путин: система ЖКХ зимой должна работать чётко

Президент России Владимир Путин заявил, что система жилищно-коммунального хозяйства в стране зимой должна работать чётко, а поставки энергоресурсов — вестись ритмично.

Об этом он заявил на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

«Наша важнейшая задача, чтобы везде, в каждом городе и посёлке страны, квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надёжно обеспечены теплом и электричеством, чтобы система ЖКХ, особенно зимой, в период низких температур, работала отлаженно и чётко, а поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам», — приводит ТАСС слова Путина.

При этом он отметил, что ряд регионов России испытывают трудности с системой ЖКХ. По словам Путина, необходимо привлечь дополнительные силы и средства для решения таких проблем.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей.