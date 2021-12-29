В Подмосковье назвали округа, лидирующие по соцгазификации

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов назвал округа, которые стали лидерами программы социальной газификации в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

В топ-10 попали Дмитров, Богородский, Одинцовский и Орехово-Зуевский округа, Ступино, Раменский и Сергиево-Посадский округа, Воскресенск, Клин и Коломна.

«Здесь отдельно хочу отметить глав городских округов, потому что они очень много вопросов снимали, что называется, на земле и это помогало строителям, газовикам двигаться с хорошей динамикой», — сказал Баранов.

По его словам, планы на 2022 год будут полностью выполнены.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области выполнили 97% плана по социальной газификации на 2021 год.