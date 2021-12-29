В Подмосковье назвали округа, лидирующие по соцгазификации

Короткая ссылка
Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов назвал округа, которые стали лидерами программы социальной газификации в 2021 году.
В Подмосковье назвали округа, лидирующие по соцгазификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В топ-10 попали Дмитров, Богородский, Одинцовский и Орехово-Зуевский округа, Ступино, Раменский и Сергиево-Посадский округа, Воскресенск, Клин и Коломна.

«Здесь отдельно хочу отметить глав городских округов, потому что они очень много вопросов снимали, что называется, на земле и это помогало строителям, газовикам двигаться с хорошей динамикой», — сказал Баранов.

По его словам, планы на 2022 год будут полностью выполнены.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области выполнили 97% плана по социальной газификации на 2021 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить