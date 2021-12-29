После гибели ребёнка в Дубне от обморожения возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели ребёнка в Дубне от обморожения.
После гибели ребёнка в Дубне от обморожения возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

«По факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, 27 декабря ребёнок отправился на автобусе в школу, но туда не дошёл. Домой мальчик также не вернулся.

Тело ребёнка было найдено без видимых признаков насильственной смерти вблизи реки Южная Канава.

Ранее подмосковная прокуратура опубликовала видео с камер наружного видеонаблюдения, которые засняли 11-летнего школьника, позднее найденного замёрзшим в Дубне.

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