Аналитики портала «Мир квартир» сообщили о росте цен арендного жилья в городах России

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Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили арендные цены на квартиры в 70 городах России. По оценке экспертов, однокомнатные и двухкомнатные подорожали в 66 населённых пунктах, трёхкомнатные — в 68.
Аналитики портала «Мир квартир» сообщили о росте цен арендного жилья в городах России
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Например, в Сочи стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 42,8%, двухкомнатных — на 42,6%, трёхкомнатных — на 40%, а в Калининграде — на 25,6%, 37% и 40,8% соответственно.

Третье место по росту цен занимает Краснодар. Далее следуют Махачкала и Киров.

В Санкт-Петербурге арендное однокомнатное жильё подорожало за год на 19%, двухкомнатное — на 28,8%, трёхкомнатное — на 21,7%.

В Москве — на 18,7%, 20,9% и 16,2% соответственно.

В среднем однокомнатная квартира по России сдаётся за 15,4% тыс. рублей в месяц (+15,1%), двухкомнатная — за 20,9 тыс. рублей (+14,4%), трёхкомнатная — за 27,9 тыс. рублей (+15,8%).

Также стало известно, что в Департаменте строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа подвели итоги года. Построено 37 новых домов на 2169 квартир. Ещё 179 домов в стадии строительства, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Большая часть жилья в новостройках предназначена для расселения аварийных домов.

Ранее аналитик «Финам» Наталья Пырьева прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости.

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