Аналитик Пырьева рассказала о ситуации на рынке недвижимости

Аналитик «Финам» Наталья Пырьева прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости.

«Рост цен продолжается за счёт по-прежнему высокого уровня спроса, удорожания стройматериалов и рабочей силы на фоне нехватки кадров», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, потребительский спрос остаётся высоким. На это могут влиять сохраняющаяся неопределённость относительно экономики, ускорение инфляции, продление связанных с коронавирусом ограничений.

Согласно прогнозу Пырьевой, в течение первого полугодия 2022 года цены на недвижимость останутся на достигнутых уровнях или несколько снизятся.

А в целом по России рост цен на недвижимость в течение следующего года будет на уровне инфляции, заключила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.