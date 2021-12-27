Аналитик Пырьева рассказала о ситуации на рынке недвижимости

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Аналитик «Финам» Наталья Пырьева прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости.
Аналитик Пырьева рассказала о ситуации на рынке недвижимости
  • Legion-Media

«Рост цен продолжается за счёт по-прежнему высокого уровня спроса, удорожания стройматериалов и рабочей силы на фоне нехватки кадров», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, потребительский спрос остаётся высоким. На это могут влиять сохраняющаяся неопределённость относительно экономики, ускорение инфляции, продление связанных с коронавирусом ограничений.

Согласно прогнозу Пырьевой, в течение первого полугодия 2022 года цены на недвижимость останутся на достигнутых уровнях или несколько снизятся.

А в целом по России рост цен на недвижимость в течение следующего года будет на уровне инфляции, заключила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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