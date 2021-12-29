Глава Фонда помощи пострадавшим в ДТП Кириенко призвала учить детей ПДД с ранних лет

Короткая ссылка
Глава благотворительного Фонда помощи пострадавшим в ДТП Анастасия Кириенко призвала обучать детей с раннего возраста правилам дорожного движения и некоторым навыкам управления транспортом.
Глава Фонда помощи пострадавшим в ДТП Кириенко призвала учить детей ПДД с ранних лет
  • РИА Новости

Она пояснила, что фонд занимается не только помощью пострадавшим в авариях, но также и профилактикой, в том числе образованием детей.

«Мы считаем, что это очень важная составляющая. Дети учатся понимать, как управлять машиной и делать это безопасно, как водитель ощущает пешехода на дороге», — цитирует Кириенко ФАН.

По мнению главы фонда, заниматься образованием детей в этой сфере нужно ещё со школьной скамьи.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов ранее высказался об идее ввести школьный экзамен на знание ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить