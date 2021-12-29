Глава Фонда помощи пострадавшим в ДТП Кириенко призвала учить детей ПДД с ранних лет
- РИА Новости
Она пояснила, что фонд занимается не только помощью пострадавшим в авариях, но также и профилактикой, в том числе образованием детей.
«Мы считаем, что это очень важная составляющая. Дети учатся понимать, как управлять машиной и делать это безопасно, как водитель ощущает пешехода на дороге», — цитирует Кириенко ФАН.
По мнению главы фонда, заниматься образованием детей в этой сфере нужно ещё со школьной скамьи.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов ранее высказался об идее ввести школьный экзамен на знание ПДД.