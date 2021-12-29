Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро
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«Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объёму работу. Пройдено 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».
По словам мэра города, Большое кольцо замкнулось, но предстоит ещё много строительных работ по отделке станций, монтажу, обкатке путей и пусконаладке оборудования.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее сообщил о завершении более чем на 60% строительства девяти станций БКЛ.