Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро

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В метро Москвы 29 декабря завершили проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объёму работу. Пройдено 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».

По словам мэра города, Большое кольцо замкнулось, но предстоит ещё много строительных работ по отделке станций, монтажу, обкатке путей и пусконаладке оборудования.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее сообщил о завершении более чем на 60% строительства девяти станций БКЛ.

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