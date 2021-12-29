Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро

В метро Москвы 29 декабря завершили проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объёму работу. Пройдено 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».

По словам мэра города, Большое кольцо замкнулось, но предстоит ещё много строительных работ по отделке станций, монтажу, обкатке путей и пусконаладке оборудования.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее сообщил о завершении более чем на 60% строительства девяти станций БКЛ.