Строительство девяти станций БКЛ завершено более чем на 60%

Оставшийся отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершён более чем на 60%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сегодня на БКЛ продолжаются работы на восточном участке из четырёх станций, северо-восточном участке из трёх станций, а также ведётся реконструкция двух станций бывшей Каховской ветки для интеграции их в состав БКЛ. Общая готовность оставшегося отрезка Большого кольца превысила 60%», — сказал Бочкарёв.

Строительство этих девяти станций планируется завершить в 2022 году. Наибольшая готовность у северо-восточного участка — 85%, отметил заммэра.

«Так, на станции «Марьина Роща» на днях уже запустили самые длинные в Москве эскалаторы длиной 135 метров. Прежде самые длинные, 125-метровые, были только на «Парке Победы», — сказал Бочкарёв.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о роли цифровизации в запуске нового участка БКЛ.