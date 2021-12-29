В Москве представили проект благоустройства Волоколамского шоссе

Власти Москвы представили проект благоустройства Волоколамского шоссе.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, в 2021 году многолетняя реконструкция шоссе в основном закончилась и следующим шагом станет комплексное благоустройство этой магистрали.

Планируется создать «шоссе комфортных пересадок» с удобными остановками общественного транспорта и пешеходными переходами, привести в порядок парки рядом с магистралью.

В частности, предусмотрено благоустройство площади перед Строгановским училищем.

«Сегодня это просто асфальт и газоны, которые могут стать местом отдыха и встреч», — сказал Собянин.

Перед началом работ проект обсудят на портале «Активный гражданин».

Ранее НСН сообщала, что в Москве реорганизуют бывшую промзону «Серп и Молот».