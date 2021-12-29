В Госдуме предложили идею экологичного Нового года
- РИА Новости
«Основным атрибутом является новогодняя ёлка. Здесь всегда есть дилемма между искусственной и живой ёлкой. Я максимально экологичным вижу Новый год с живой ёлкой, но которая находится в растущем состоянии. Таким образом, можно встретить экологичный Новый год», — сказал депутат в беседе с Общественной службой новостей.
Ранее эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF России) в беседе с kp.ru рассказали об экологичном подходе к выбору новогоднего дерева.