В Госдуме предложили идею экологичного Нового года

Член комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов рассказал, как встретить Новый год, не причинив вреда окружающей среде.

«Основным атрибутом является новогодняя ёлка. Здесь всегда есть дилемма между искусственной и живой ёлкой. Я максимально экологичным вижу Новый год с живой ёлкой, но которая находится в растущем состоянии. Таким образом, можно встретить экологичный Новый год», — сказал депутат в беседе с Общественной службой новостей.

Ранее эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF России) в беседе с kp.ru рассказали об экологичном подходе к выбору новогоднего дерева.