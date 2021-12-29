В Крыму запустили производство экспресс-тестов на COVID-19

В Крыму запустили производство экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«КрымТест» сегодня начал собирать пилотную партию, которая будет зарегистрирована в Росздравнадзоре. Будут выпускаться не только тесты на COVID-19, но и 68 тестов на другие инфекционные заболевания», — заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.

Тесты будут выпускать в упаковке по 1 или 5, а также по 25 штук. Как отметила гендиректор компании «КрымТест» Елена Шарова, фасовка по 25 единиц предназначена прежде всего для медучреждений.

«Если наша продукция будет попадать в розничную торговлю через аптеки, человеку удобнее покупать разовый тест. Если они попадают в амбулатории, то терапевт, выходя на вызовы, может брать как разовый тест, так и «пятёрочки», — сообщила она.

Производство налажено в Симферополе. Планируемая мощность — до 100 тыс. экспресс-тестов в месяц, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Крыма.

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