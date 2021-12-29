Эксперт Бырдин рассказал о судьбе Netflix в России после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов

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В ближайшие месяцы компании Netflix необходимо будет учредить российское юрлицо и подчиниться всем требованиям местного законодательства в вопросах распространения информации, заявил эксперт.
Эксперт Бырдин рассказал о судьбе Netflix в России после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов
  • ©Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с URA.RU пояснил, что это связано с внесением Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

«Netflix придётся учредить в России в течение ближайших нескольких месяцев российское юрлицо, в котором иностранная компания Netflix не сможет владеть долей более чем 20%», — сказал собеседник издания.

По его словам, для этого компании необходимо будет найти российского партнёра либо сохранить до 100% владения сервисом в рамках закона при условии получения разрешения в специализированной правительственной комиссии.

Вместе с этим Netflix будет обязана соответствовать ряду требований российского закона об информации.

«Обеспечить возрастную маркировку контента в соответствии с нормами российского законодательства. Сейчас на Netflix контент маркирован по нормам американского законодательства», — уточнил Бырдин.

28 декабря Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

В качестве владельца указано Общество с ограниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис».

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