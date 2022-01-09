Тренер Тихонов рассказал о правильном подборе экипировки для зимних видов спорта

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Анастасия Румянцева
Специалист по физической культуре и спорту, мастер спорта по лёгкой атлетике, четырёхкратный чемпион России Артём Тихонов в беседе с RT рассказал о том, как правильно подбирать экипировку для зимних видов спорта.
Тренер Тихонов рассказал о правильном подборе экипировки для зимних видов спорта
  • РИА Новости

«Есть общее правило нескольких слоёв. В зависимости от интенсивности прогулки или тренировки мы подбираем себе одежду. Если мы идём на лёгкую прогулку, где мы будем минимально потеть, то будем одеваться гораздо теплее», — рассказал специалист.

При погоде с температурой -15 °C он порекомендовал использовать три слоя одежды.

«Первый слой — термобельё. Далее всё будет зависеть от типа нагрузки. Если это катание на лыжах, то сверху надеваем спортивные тёплые штаны и тёплую флисовую кофту с хорошим ворсом. Третьим слоем будет идти облегчённая спортивная зимняя куртка, которую не будет продувать сильный ветер. Комбинезоны, которые используются для зимних видов спорта, есть облегчённые, есть утеплённые для суровых прогулок», — объяснил Тихонов.

Также, по его словам, необходимы перчатки в зависимости от температуры, шапка с подкладкой, а обязательный аксессуар для езды на беговых лыжах — балаклава.

Кроме того, могут потребоваться очки для зимних прогулок, рассказал эксперт.

«Если говорить об обуви, то должны быть хорошие лыжные ботинки. Если это коньки, обязательно коньки берём на размер больше для того, чтобы мы могли надеть тёплые носки. Есть специальные кроссовки для зимних прогулок из мембраны, которая защищает от влаги», — отметил собеседник RT.

Помимо этого, он напомнил, что зимой при низких температурах необходимо «покрывать тело аптечной мазью, чтобы не повредить кожный покров».

Ранее Беговое сообщество представило календарь на сезон 2022 года.

Отмечается, что запланировано 15 забегов в Москве и Санкт-Петербурге.

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