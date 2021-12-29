В Подмосковье рассказали об итогах работы Центра управления регионом
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По её словам, в центре работают 122 сотрудника. Они представляют 30 различных ведомств.
«Три года ЦУР собирает обращения с портала «Добродел», горячей линии губернатора, от ведомств, органов местного самоуправления. Также данные поступают из социальных сетей, обрабатываются публикации и комментарии жителей», — сказала Надежда Куртяник.
Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.