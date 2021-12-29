В Подмосковье рассказали об итогах работы Центра управления регионом

Более 450 тыс. проблем жителей Московской области решили за год благодаря Центру управления регионом (ЦУР). Министр госуправления области Надежда Куртяник рассказала, что специалисты центра каждую неделю отрабатывают по 10 тыс. вопросов.

Об этом сообщает телеканал «360».

По её словам, в центре работают 122 сотрудника. Они представляют 30 различных ведомств.

«Три года ЦУР собирает обращения с портала «Добродел», горячей линии губернатора, от ведомств, органов местного самоуправления. Также данные поступают из социальных сетей, обрабатываются публикации и комментарии жителей», — сказала Надежда Куртяник.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.