Спасатели добрались до подавшей сигнал SOS туристической группы в КБР

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Спасатели нашли группу туристов из Московской области, которые подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии, они не нуждаются в помощи.
Спасатели добрались до подавшей сигнал SOS туристической группы в КБР
  • © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

«По состоянию на 13:40 мск спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

По предварительным данным, у туристов нештатно сработал GPS-трекер, подавший сигнал о бедствии.

Ранее спасатели сообщили, что группа из семи туристов подала сигнал SOS при восхождении в горах в Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что на помощь туристам вышли шесть спасателей, в резерве остались ещё семь сотрудников МЧС России и одна единица техники.

Позднее сообщалось, что запросившая помощь группа туристов спускается с гор в Кабардино-Балкарии по направлению к селу Верхняя Балкария. 

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