Запросившие помощь туристы в Кабардино-Балкарии спускаются с гор

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Запросившая помощь группа из семи туристов спускается с гор в Кабардино-Балкарии по направлению к селу Верхняя Балкария. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Запросившие помощь туристы в Кабардино-Балкарии спускаются с гор
  • РИА Новости

«По последним данным, туристы спускаются в село Верхняя Балкария, это следует из GPS-координат и картинки, которую мы получили от них», — приводит ТАСС слова начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева.

Ранее спасатели сообщили, что группа туристов подала сигнал SOS при восхождении на горы в Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что на помощь туристам вышли шесть спасателей, в резерве остались ещё семь сотрудников МЧС России и одна единица техники.

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