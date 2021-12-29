Запросившие помощь туристы в Кабардино-Балкарии спускаются с гор

Запросившая помощь группа из семи туристов спускается с гор в Кабардино-Балкарии по направлению к селу Верхняя Балкария. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«По последним данным, туристы спускаются в село Верхняя Балкария, это следует из GPS-координат и картинки, которую мы получили от них», — приводит ТАСС слова начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева.

Ранее спасатели сообщили, что группа туристов подала сигнал SOS при восхождении на горы в Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что на помощь туристам вышли шесть спасателей, в резерве остались ещё семь сотрудников МЧС России и одна единица техники.