Группа из семи альпинистов в горах Кабардино-Балкарии попросила о помощи
- РИА Новости
«В 09:40 мск в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS с указанием GPS-координат», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что на поиски вышли четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В октябре сообщалось, что спасатели в Кабардино-Балкарии вышли на поиски пяти человек, которые отправились в горы на охоту и не вернулись вовремя.
Позднее охотники вернулись домой сами.