Группа из семи альпинистов в горах Кабардино-Балкарии попросила о помощи

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Спасатели вышли на поиски группы альпинистов из семи человек, которые попросили о помощи в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Группа из семи альпинистов в горах Кабардино-Балкарии попросила о помощи
  • РИА Новости

«В 09:40 мск в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS с указанием GPS-координат», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на поиски вышли четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В октябре сообщалось, что спасатели в Кабардино-Балкарии вышли на поиски пяти человек, которые отправились в горы на охоту и не вернулись вовремя.

Позднее охотники вернулись домой сами.

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