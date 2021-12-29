Чернышенко: все социально значимые объекты России подключены к широкополосному интернету

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все социально значимые объекты страны подключены к широкополосному интернету.

«Есть поручение президента, когда все социально значимые объекты в этом году уже — в конце стоит срок (исполнения поручения)... и мы уже подвели итоги — в декабре более 75 тыс. таких объектов, как ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), медицинские учреждения, школы, больницы, отделения полиции, МЧС, подключены к интернету. Это именно те, которые не были ещё подключены на момент поручения», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Он отметил, что поручение на сегодняшний день выполнено полностью — «интернет широкополосный пришёл во все учреждения, которые являются социально значимыми».

В октябре глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявлял, что все социально значимые объекты к 2022 году получат доступ к интернету.