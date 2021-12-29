Психолог Хакимов назвал способ создать праздничное настроение

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, как встретить Новый год с хорошим настроением.

Прожить яркие и насыщенные активностью моменты в Новый год можно с помощью окружающих людей и хорошего отдыха, сказал Хакимов в беседе с «Москвой 24».

«Главное в празднике — хорошо проведённое время в кругу близких и друзей, положительные эмоции, живое общение и яркие впечатления. Идеальность — мешающая наслаждению фикция. Постарайтесь сосредоточиться на процессе, а не на форме», — посоветовал он.

Специалист порекомендовал не нагружать себя домашними обязанностями, а также сделать себе подарок. При этом психолог призвал вспомнить о хороших моментах, которые произошли в уходящем году, и расписать планы на следующий.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.