Психолог Хакимов назвал способ создать праздничное настроение

Короткая ссылка
Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, как встретить Новый год с хорошим настроением.
Психолог Хакимов назвал способ создать праздничное настроение
  • АГН «Москва»

Прожить яркие и насыщенные активностью моменты в Новый год можно с помощью окружающих людей и хорошего отдыха, сказал Хакимов в беседе с «Москвой 24».

«Главное в празднике — хорошо проведённое время в кругу близких и друзей, положительные эмоции, живое общение и яркие впечатления. Идеальность — мешающая наслаждению фикция. Постарайтесь сосредоточиться на процессе, а не на форме», — посоветовал он.

Специалист порекомендовал не нагружать себя домашними обязанностями, а также сделать себе подарок. При этом психолог призвал вспомнить о хороших моментах, которые произошли в уходящем году, и расписать планы на следующий.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить