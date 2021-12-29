Депутат Выборный высказался о процедуре дактилоскопической регистрации
- РИА Новости
«Зачастую такие лица меняют свои данные, покупают поддельные документы и пытаются въехать в Россию. Дактилоскопическая регистрация положит этому конец», — отметил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, после нововведений законопослушные иностранные граждане продолжат приезжать, а поток преступников удастся остановить.
«Это не такой большой процент от общего числа, но на улицах станет спокойнее, а работа правоохранительных органов будет эффективнее», — добавил Выборный.
Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2021 года дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов в России.
Начальник УВМ ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о процедуре дактилоскопирования.