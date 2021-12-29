Депутат Выборный высказался о процедуре дактилоскопической регистрации

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что дактилоскопическая регистрация существенно облегчает работу по выявлению преступников и лиц, причастных к террористическим организациям, чьё пребывание признано нежелательным.
Депутат Выборный высказался о процедуре дактилоскопической регистрации
  • РИА Новости

«Зачастую такие лица меняют свои данные, покупают поддельные документы и пытаются въехать в Россию. Дактилоскопическая регистрация положит этому конец», — отметил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, после нововведений законопослушные иностранные граждане продолжат приезжать, а поток преступников удастся остановить.

«Это не такой большой процент от общего числа, но на улицах станет спокойнее, а работа правоохранительных органов будет эффективнее», — добавил Выборный.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2021 года дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов в России.

Начальник УВМ ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о процедуре дактилоскопирования.

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