В результате ДТП под Челябинском погибли два человека

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В Сосновском районе под Челябинском в ночь на 29 декабря произошло смертельное ДТП с участием такси. В результате аварии погибли два человека.
В результате ДТП под Челябинском погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

«На автодороге Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 21-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ 211540 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины», — говорится на сайте ведомства.

В результате аварии от полученных травм оба водителя скончались на месте ЧП.

Как отмечается, в Kia Rio помимо водителя находились трое пассажиров, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в здание театра «Приют комедианта» на Садовой улице в Санкт-Петербурге въехал пассажирский автобус.

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