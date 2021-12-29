В результате ДТП под Челябинском погибли два человека

В Сосновском районе под Челябинском в ночь на 29 декабря произошло смертельное ДТП с участием такси. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

«На автодороге Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 21-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ 211540 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины», — говорится на сайте ведомства.

В результате аварии от полученных травм оба водителя скончались на месте ЧП.

Как отмечается, в Kia Rio помимо водителя находились трое пассажиров, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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