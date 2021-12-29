В результате ДТП под Челябинском погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
«На автодороге Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 21-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ 211540 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины», — говорится на сайте ведомства.
В результате аварии от полученных травм оба водителя скончались на месте ЧП.
Как отмечается, в Kia Rio помимо водителя находились трое пассажиров, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в здание театра «Приют комедианта» на Садовой улице в Санкт-Петербурге въехал пассажирский автобус.