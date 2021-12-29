В «Ростехе» заявили о возможности создания колёсного танка для Ближнего Востока и Африки

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В госкорпорации «Ростех» рассматривают возможность создания на базе лёгкого гусеничного танка «Спрут-СДМ1» новейшего колёсного танка, который будет востребован в Африке и на Ближнем Востоке.
В «Ростехе» заявили о возможности создания колёсного танка для Ближнего Востока и Африки
  • РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости заявил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение «Спрут-СДМ1» на колёсную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», — сказал Оздоев.

Индустриальный директор добавил, что выбор колёсной базы зависит от заказчика и планируемых задач.

Ранее сообщалось, что госиспытания плавтанка «Спрут-СДМ1» могут завершиться в начале 2022 года.

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