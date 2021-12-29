В «Ростехе» заявили о возможности создания колёсного танка для Ближнего Востока и Африки
- РИА Новости
Об этом в интервью РИА Новости заявил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.
«Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение «Спрут-СДМ1» на колёсную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», — сказал Оздоев.
Индустриальный директор добавил, что выбор колёсной базы зависит от заказчика и планируемых задач.
Ранее сообщалось, что госиспытания плавтанка «Спрут-СДМ1» могут завершиться в начале 2022 года.