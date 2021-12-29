Правительство утвердило план реализации стратегии государственной национальной политики
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба кабмина.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики», — заявили в правительстве.
Отмечается, что план состоит из 112 пунктов, распределённых по 11 разделам.
План рассчитан на период с 2022 по 2025 год.
В ноябре правительство приняло транспортную стратегию России до 2030 года.