Правительство утвердило план реализации стратегии государственной национальной политики

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Правительство России утвердило план мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство утвердило план реализации стратегии государственной национальной политики
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики», — заявили в правительстве.

Отмечается, что план состоит из 112 пунктов, распределённых по 11 разделам.

План рассчитан на период с 2022 по 2025 год.

В ноябре правительство приняло транспортную стратегию России до 2030 года.

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