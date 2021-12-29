В МИД заявили об отсутствии роста террористической активности у границ России

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Роста террористической активности у границ России на данный момент не фиксируется, страна готова работать с партнёрами по ШОС, ОДКБ, СНГ по обеспечению безопасности. Об этом заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
В МИД заявили об отсутствии роста террористической активности у границ России
  • РИА Новости

«Несмотря на то что речи о росте террористической активности на наших рубежах пока нет, мы готовы оказывать содействие в наращивании контртеррористических усилий на афганском треке», — приводит РИА Новости его слова.

Сыромолотов добавил, что важными направлениями работы являются двустороннее взаимодействие со странами региона и «наращивание потенциала таких многосторонних региональных механизмов, как ШОС, ОДКБ, СНГ и других».

Ранее в МИД заявили, что российская сторона внимательно отслеживает ситуацию с «осевшими» в Афганистане террористами ИГ* и «Аль-Каиды»**.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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