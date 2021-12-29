Аналитики КРОС назвали самые «тревожные» регионы России по итогам 2021 года

В исследовании, проведённом экспертами аналитического департамента КРОС, говорится, что в тройку наиболее восприимчивых к проблемам и страхам российских регионов и городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в группу «тревожных» регионов также вошли Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край.

Согласно исследованию, в Москве и Петербурге главным поводом для тревоги была пандемия. В Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях таким поводом названы жестокие преступления, а в Крыму и на Кубани — погодные аномалии. При этом в Архангельской области в I квартале 2021 года поводом для тревоги стало «нашествие волков».

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