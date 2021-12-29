Суд арестовал угрожавшего взорвать гранату в ТЦ «Метрополис» мужчину

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Мужчина, угрожавший взорвать гранату в ТЦ «Метрополис» в Москве, арестован. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Суд арестовал угрожавшего взорвать гранату в ТЦ «Метрополис» мужчину
  • РИА Новости

«С учётом позиции прокуратуры, суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, мужчине предъявлено обвинение по статье УК России о хулиганстве.

Вечером 26 декабря сообщалось, что полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который попытался украсть в торговом центре товар, но был задержан охраной, после чего показал им предмет, похожий на гранату, и скрылся.

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