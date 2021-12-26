Неизвестный угрожал гранатой в торговом центре на севере Москвы и скрылся

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Полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который попытался украсть в торговом центре товар, но был задержан охраной, после чего показал им предмет, похожий на гранату, и скрылся.
Неизвестный угрожал гранатой в торговом центре на севере Москвы и скрылся
  • © ТЦ «Метрополис»
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«В торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

В настоящее время злоумышленника ищут.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Источник уточнил, что речь идёт о ТЦ «Метрополис».

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