На Кубани рассказали о графике работы МФЦ в начале января

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В Краснодарском крае рассказали о графике работы МФЦ в начале января.
На Кубани рассказали о графике работы МФЦ в начале января
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  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на единый портал многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг.

Офисы будут закрыты с 31 декабря по 9 января. С 10 января они возобновят работу в штатном режиме.

Граждан просят учитывать эту информацию «при планировании визита в многофункциональные центры Краснодарского края».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники.

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