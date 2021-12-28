На Кубани рассказали о графике работы МФЦ в начале января

В Краснодарском крае рассказали о графике работы МФЦ в начале января.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на единый портал многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг.

Офисы будут закрыты с 31 декабря по 9 января. С 10 января они возобновят работу в штатном режиме.

Граждан просят учитывать эту информацию «при планировании визита в многофункциональные центры Краснодарского края».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники.