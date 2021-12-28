Три человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей в Самарской области
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«По предварительной информации, 28 декабря на 81-м километре трассы Самара — Бугуруслан в районе села Фёдоровка произошло столкновение трёх автомобилей: Lada Granta, Renault и Skoda», — говорится в сообщении.
В результате инцидента погибли три человека, ещё двое пострадали.
Отмечается, что прокуратура начала проверку по факту ДТП.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей в Звениговском районе Марий Эл три человека пострадали и двое погибли.