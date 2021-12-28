Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Марий Эл

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При столкновении двух автомобилей в Звениговском районе Марий Эл три человека пострадали и двое погибли. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Марий Эл
  • РИА Новости

«Два человека погибли и три получили травмы различной степени тяжести», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечаются, в аварии участвовали три автомобиля.

По предварительным данным УГИБДД, водитель автомашины Mitsubishi Montero при обгоне не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Lada Vesta, после чего произошло столкновение с Volkswagen Transporter.

Ранее в результате столкновения трёх автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области погибли три человека, в том числе двое детей.

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