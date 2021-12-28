К системе оплаты проезда картой «Тройка» подключили более 4000 автобусов в Подмосковье

К системе оплаты проезда картой «Тройка» подключили более 4 тыс. автобусов в Московской области, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Уже сейчас жители Подмосковья могут оплачивать проезд картой «Тройка» более чем в 4 тыс. транспортных средств по всему Подмосковью. В следующем году совместно с регионом планируется подключить к билетной системе ещё более 9 тыс. транспортных средств, а в дальнейшем — ввести оплату картой «Тройка» на всех маршрутах Московской области», — сказал Ликсутов.

В подмосковных автобусах совершено более 4 млн поездок по карте «Тройка», что составляет около 24 тыс. операций в день.

Единая билетная система в регионе действует с февраля 2021 года на более чем 700 маршрутах. С июля для держателей карт «Тройка» заработала программа лояльности, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что в Москве сделают доступным удалённое пополнение карты «Тройка» во всём наземном транспорте.