В Москве сделают доступным удалённое пополнение карты «Тройка» во всём наземном транспорте

С конца января 2022 года активировать удалённое пополнение транспортной карты «Тройка» можно будет в любом автобусе, электробусе или трамвае Москвы, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Мы продолжаем развивать работу сервиса активации удалённого пополнения карт «Тройка» в наземном городском транспорте. Сейчас он работает на 90 маршрутах автобусов ТиНАО. Мэр Москвы поставил задачу запустить такой сервис на всех городских маршрутах», — рассказал Ликсутов.

По его словам, до конца января записать билет на «Тройку» можно будет на валидаторах любого наземного транспорта столицы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи определили фотографию, которая украсит лимитированный десятитысячный тираж проездной карты «Тройка».