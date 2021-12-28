В Национальной федерации специалистов банного парения заявили о росте спроса на бани перед Новым годом

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Председатель Национальной федерации специалистов банного парения Марат Хаиров заявил о росте спроса на банные услуги перед Новым годом.
В Национальной федерации специалистов банного парения заявили о росте спроса на бани перед Новым годом
  • Legion-Media

«Несмотря на то что на дворе уже почти 2022 год, люди наши российские продолжают ходить в баню 31 числа и перед Новым годом. И на протяжении всех новогодних праздников в банях достаточно большое количество людей. Все старые и добрые традиции, которые связаны с посещением русской бани, сохраняются», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в последние годы банный рынок растёт, таким видом досуга стала интересоваться молодёжь.

Как отметил Хаиров, несмотря на довольно ажиотажный спрос на посещение общественных бань, цены в праздничные дни не растут.

«За последние два года, связанные с пандемией, цены на банные услуги немного подросли, где-то примерно в районе инфляции. Поднялись цены именно на услуги парильщиков, банщиков, потому что в бане люди стали больше получать процедуры, связанные со здоровьем», — сообщил эксперт.

Ранее психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева в беседе с ФАН рассказала, как побороть предновогодний стресс.

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