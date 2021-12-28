Бастрыкин рассказал о числе совершённых несовершеннолетними преступлений в 2021 году

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о числе преступлений, совершённых несовершеннолетними за 11 месяцев 2021 года.
Бастрыкин рассказал о числе совершённых несовершеннолетними преступлений в 2021 году
  • © СК РФ

«Начиная с 2013 года наблюдался спад числа уголовных дел о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, однако в 2020 году, когда мы расследовали 8804 уголовных дела, отметился небольшой рост по сравнению с 2019 годом», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, за 11 месяцев 2021 года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях с несовершеннолетними. Как отметил Бастрыкин, почти половина данных преступлений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в преступную деятельность взрослыми.

«В структуре подростковой преступности подавляющее большинство — это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, — 56,8%. 11,9% преступлений, связанных с наркотиками, 9,2% — это угоны автотранспорта, 3,5% — изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 1,6% — убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего», — сообщил глава СК.

Если анализировать данные по числу лиц на 100 тыс. населения, в отношении которых дела направлены в суды, то самыми криминальными регионами на данный момент являются Бурятия, Тыва, Забайкальский край, а также Курганская, Магаданская, Новгородская и Сахалинская области, добавил Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин заявил о необходимости ограничения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах.

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