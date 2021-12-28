Финансовый консультант Шумакова дала советы по планированию расходов в новогодние праздники

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Финансовый консультант Наталья Шумакова дала советы по планированию расходов в новогодние праздники.
Финансовый консультант Шумакова дала советы по планированию расходов в новогодние праздники
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«Чтобы понять, какую сумму вы можете потратить на каникулах, необходимо из имеющегося бюджета отложить деньги на обязательные платежи: услуги ЖКХ, кредиты, аренда жилья, транспорт и прочее. Оставшуюся сумму можно потратить, и сделать это наиболее эффективно поможет план развлечений и мероприятий в каникулы», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если на платные развлечения не хватает, то можно спланировать бесплатные. Например, встречу с друзьями провести не в ресторане, а дома, и каждый из гостей принесёт своё фирменное блюдо.

Как отметила Шумакова, ни в коем случае не стоит «отщипывать» средства из денег, отложенных для погашения обязательных платежей, или прибегать к услугам кредитных карт.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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