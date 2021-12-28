В Кировской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
На 682-м километре федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись BMW Х6 и УАЗ «Патриот». Три человека погибли на месте, пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей.
Позже стало известно, что в больнице от полученных травм скончался ещё один пассажир автомобиля УАЗ «Патриот».
Против 26-летнего водителя BMW Х6 возбудили уголовное дело. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
В августе ФАН сообщало, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.