В Кировской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими

В Кировской области на трассе в Белохолуницком районе 27 декабря произошло ДТП с тремя погибшими. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

На 682-м километре федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь столкнулись BMW Х6 и УАЗ «Патриот». Три человека погибли на месте, пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей.

Позже стало известно, что в больнице от полученных травм скончался ещё один пассажир автомобиля УАЗ «Патриот».

Против 26-летнего водителя BMW Х6 возбудили уголовное дело. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

В августе ФАН сообщало, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.