«Газпром» представил проект строительства небоскрёба «Лахта Центр 3»

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Компания «Газпром» представила архитектурную концепцию третьего небоскрёба в рамках развития Лахта Центра в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр 3». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Газпром» представил проект строительства небоскрёба «Лахта Центр 3»
  • РИА Новости

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра представлена концепция третьего небоскрёба», — говорится в сообщении. 

Как отмечается, с появлением нового небоскрёба «на  побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий».

Согласно концепции, башня будет иметь высоту 555 м.

В мае компания «Газпром» представила архитектурную концепцию строительства в Санкт-Петербурге небоскрёба «Лахта Центр 2» высотой 703 м.

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