«Газпром» представил проект строительства небоскрёба «Лахта Центр 3»

Компания «Газпром» представила архитектурную концепцию третьего небоскрёба в рамках развития Лахта Центра в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр 3». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра представлена концепция третьего небоскрёба», — говорится в сообщении. Как отмечается, с появлением нового небоскрёба «на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий». Согласно концепции, башня будет иметь высоту 555 м. В мае компания «Газпром» представила архитектурную концепцию строительства в Санкт-Петербурге небоскрёба «Лахта Центр 2» высотой 703 м.