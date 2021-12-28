«Газпром» представил проект строительства небоскрёба «Лахта Центр 3»
- РИА Новости
«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра представлена концепция третьего небоскрёба», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с появлением нового небоскрёба «на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий».
Согласно концепции, башня будет иметь высоту 555 м.
В мае компания «Газпром» представила архитектурную концепцию строительства в Санкт-Петербурге небоскрёба «Лахта Центр 2» высотой 703 м.