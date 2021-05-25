«Газпром» предложил построить в Петербурге небоскрёб «Лахта Центр 2»

Компания «Газпром» представила архитектурную концепцию строительства в Санкт-Петербурге небоскрёба «Лахта Центр 2» высотой 703 м. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Как отмечается, компания представила данную инициативу в ходе заседания межведомственного совета по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и «Газпромом».

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создаётся вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскрёб — Лахта Центр 2», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, высота здания составит 703 метра.

«Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», — подчеркнули в «Газпроме».

Для проекта уже разработали дорожную карту, газовая компания предоставит участок под строительство.

Ранее «Газпром Арена» заняла высокое место в рейтинге наиболее привлекательных футбольных сооружений мира.