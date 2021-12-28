Мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в ТЦ в Москве
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной полиции.
В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте между гражданами на Профсоюзной улице, 129а. По указанному адресу находится ТРЦ «Принц Плаза».
«По предварительным данным, трое неизвестных в ходе конфликта с мужчиной произвели в него выстрел, предположительно, из травматического оружия, причинив телесные повреждения», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что нападавшие уехали с места происшествия на белой иномарке, их разыскивает полиция.
Пострадавшего доставили в больницу.
В сентябре в сочинском ТЦ «Моремолл» посетитель выстрелил в воздух из травматического пистолета.