Мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в ТЦ в Москве

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Мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта с тремя неизвестными в торговом центре на юго-западе Москвы.
Мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в ТЦ в Москве
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной полиции.

В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте между гражданами на Профсоюзной улице, 129а. По указанному адресу находится ТРЦ «Принц Плаза».

«По предварительным данным, трое неизвестных в ходе конфликта с мужчиной произвели в него выстрел, предположительно, из травматического оружия, причинив телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что нападавшие уехали с места происшествия на белой иномарке, их разыскивает полиция. 

Пострадавшего доставили в больницу.

В сентябре в сочинском ТЦ «Моремолл» посетитель выстрелил в воздух из травматического пистолета.

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