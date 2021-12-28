Мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в ТЦ в Москве

Мужчина получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта с тремя неизвестными в торговом центре на юго-западе Москвы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной полиции.

В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте между гражданами на Профсоюзной улице, 129а. По указанному адресу находится ТРЦ «Принц Плаза».

«По предварительным данным, трое неизвестных в ходе конфликта с мужчиной произвели в него выстрел, предположительно, из травматического оружия, причинив телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что нападавшие уехали с места происшествия на белой иномарке, их разыскивает полиция.

Пострадавшего доставили в больницу.

В сентябре в сочинском ТЦ «Моремолл» посетитель выстрелил в воздух из травматического пистолета.