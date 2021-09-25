Мужчина выстрелил в воздух из пистолета в ТЦ в Сочи
Как сообщает ТАСС, стрельба произошла в результате конфликта на бытовой почве. Стрелявший и его оппонент задержаны.
«25 августа в ТЦ «Моремолл» между двумя мужчинами произошёл конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвёл выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее полицейские задержали 58 участников конфликта на одной из автозаправочных станций в Евпатории.