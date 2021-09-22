В Крыму задержали 58 человек из-за конфликта на АЗС
- РИА Новости
Отмечается, что в городской отдел МВД поступили данные о нарушении общественного порядка на одной из АЗС. На место прибыли сотрудники полиции.
«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка», — заявили в МВД.
Полицейские в соответствии с законодательством произвели несколько выстрелов в воздух, никто не пострадал.
Задержаны 58 человек, во время осмотра у них обнаружили и изъяли травматическое оружие различных марок.
Ранее сообщалось, что cледователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Старом Осколе, в результате которой погиб один человек.