В Крыму задержали 58 человек из-за конфликта на АЗС

Полицейские задержали 58 участников конфликта на одной из автозаправочных станций в Евпатории. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Республике Крым.

Отмечается, что в городской отдел МВД поступили данные о нарушении общественного порядка на одной из АЗС. На место прибыли сотрудники полиции.

«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка», — заявили в МВД.

Полицейские в соответствии с законодательством произвели несколько выстрелов в воздух, никто не пострадал.

Задержаны 58 человек, во время осмотра у них обнаружили и изъяли травматическое оружие различных марок.

Ранее сообщалось, что cледователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Старом Осколе, в результате которой погиб один человек.