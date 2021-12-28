Опрос показал, какие проблемы со здоровьем беспокоили россиян в 2021 году
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Как пишет Life.ru, неудовлетворённость состоянием кожи отметили 88,83% респондентов. На сложности со сном указали 63,37% опрошенных.
Многие участники исследования жаловались на боли в спине (51,98%) и шее (32,68%), а также на головные боли (36,67%).
Всего в онлайн-опросе участвовали 25 тыс. респондентов.
Ранее главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева в беседе с телеканалом «360» рассказала, как подобрать лечебную косметику.