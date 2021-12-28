За неделю от COVID-19 в России привили 1,3 млн человек
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- РИА Новости
«Всего провакцинированы 78 млн человек. В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины, в достаточном количестве организованы пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные», — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,1%.
Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU ранее отметил, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.