За неделю от COVID-19 в России привили 1,3 млн человек

За неделю в России привили от коронавируса 1,3 млн человек, это 190 тыс. человек в сутки, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Всего провакцинированы 78 млн человек. В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины, в достаточном количестве организованы пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные», — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,1%.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU ранее отметил, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.